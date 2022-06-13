https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-gruzii-uvidel-v-prinyatii-rezolyutsii-evroparlamentom-proiski-oppozitsii-267416669.html

Премьер Грузии увидел в принятии резолюции Европарламентом происки оппозиции

Премьер Грузии увидел в принятии резолюции Европарламентом происки оппозиции

Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T17:40+0400

2022-06-13T17:40+0400

2022-06-13T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и на котором будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны."Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а распространяют (прим. информацию) против страны, государства. Безусловно, мы увидели очередное доказательство принятием подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды сказали неоднократно", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии безвизовый режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ"."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>"Их заявления были использованы как повод, и в резолюции были записаны эти ужасы. Это действительно позорные обвинения, это предоставленные ими т.н. факты и доказательства", - отметил Гарибашвили.Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова."Мы не требуем ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", - подчеркнул премьер.Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".

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грузия, новости, политика, европарламент, грузия - ес, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение