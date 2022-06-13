https://sputnik-georgia.ru/20220613/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-13-do-19-iyunya-267386981.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 июня

На этой неделе погода в грузинской столице будет переменчивой 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 13 июня, в столице ожидается облачная погода. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой.Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:36.Во вторник, 14 июня, синоптики прогнозируют дождливую и облачную погоду. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В среду, 15 июня, в Тбилиси сохранится облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 30 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В четверг, 16 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной и без осадков. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 17 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:37.В пятницу, 17 июня, в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью будет 16 градусов, а днем – максимум 29 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:38.В субботу, 18 июня, в Тбилиси сохранится облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем воздух прогреется максимум до 29 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:38.В воскресенье, 19 июня, в столице Грузии ожидаются кратковременные дожди.Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:38.

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