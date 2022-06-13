https://sputnik-georgia.ru/20220613/zurabishvili-stala-prezidentom-blagodarya-ivanishvili--glava-gruzinskoy-mechty-267392513.html

Зурабишвили стала президентом благодаря Иванишвили – глава "Грузинской мечты"

Зурабишвили стала президентом благодаря Иванишвили – глава "Грузинской мечты"

По словам Кобахидзе, было тяжело слушать заявление Зурабишвили в Брюсселе, где она упомянула Иванишвили 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T11:43+0400

2022-06-13T11:43+0400

2022-06-13T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Выдвижение кандидатуры Саломе Зурабишвили на пост президента Грузии было инициативой основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.В 2018 году Зурабишвили баллотировалась на пост президента Грузии как независимый кандидат. Но победить ей помогла правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая официально выразила Зурабишвили поддержку.Как заявил Кобахидзе, кандидатура Зурабишвили была выбрана, так как фигура президента является символичной и было символично, что президентом станет представитель диаспоры, женщина и человек, приезжий из Европы (Зурабишвили жила и работала во Франции – ред.).По его словам, после критической резолюции Европарламента было тяжело слушать заявление Зурабишвили в Брюсселе, где она упомянула Иванишвили. Зурабишвили прервала свой визит в Брюссель 10 июня, заявив, что возвращается в Грузию, чтобы "защищать будущее страны".Как заявила Зурабишвили, "никто не стоит того, чтобы отказываться от защиты будущего наших детей", в том числе ни находящиеся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, и ни Иванишвили."С моральной точки зрения было тяжело слушать заявление, которое она сделала. Абсолютно неслыханно ставить Саакашвили, Гварамия и Бидзину Иванишвили в одну плоскость. Получается, что Зурабишвили должна защитить страну от Иванишвили", – заявил Кобахидзе.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС>>В критической резолюции Европарламента говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ.ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия. Одним из пунктов резолюции было введение против Иванишвили индивидуальных санкций.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент