https://sputnik-georgia.ru/20220614/protest-v-tgu-prodolzhaetsya--studenty-otkazyvayutsya-pokidat-kabinet-rektora-267436772.html

Протест в ТГУ продолжается – студенты отказываются покидать кабинет ректора

Протест в ТГУ продолжается – студенты отказываются покидать кабинет ректора

Протестующие студенты ждут встречи с министром образования 14.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Протест в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили продолжается – часть студентов, занявшая кабинет ректора, не намерена покидать его до тех пор, пока их требования не будут выполнены.На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.Студенты занимают кабинет ректора уже шестой день. Они требуют встречи с министром образования и науки, отставки ректора, проведения финальных экзаменов в онлайн-режиме или добавления экзаменационных центров в больших городах.Для другой части студентов подобная форма протеста неприемлема, однако они тоже рассчитывают на встречу с министром образования."Мы против насильственных действий, которые, к сожалению, были в университете. Мы ждем ответа от министерства образования и науки, когда может состояться встреча между министром и студентами. Цель нашей встречи – говорить об общежитии для ТГУ", – сказал студент Александре Габашвили.По словам канцлера ТГУ Лаши Сагинадзе, после того, как студенты покинут кабинет ректора, прекратят насильственные действия и дадут возможность сотрудникам ректората продолжить работу в привычном режиме, будет готовность провести встречу со студентами с участием ректора и администрации.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Тем не менее вуз учел социальное-экономическое положение студентов и принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах, чтобы студенты смогли сократить время в пути, и им не пришлось где-то оставаться на ночь.Сегодня на более чем 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысячи студентов, в том числе иностранных.После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.

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