https://sputnik-georgia.ru/20220614/rekordnyy-rost-eksporta--premer-gruzii-dovolen-dannymi-o-tovarooborote-267429461.html
Рекордный рост экспорта – премьер Грузии доволен данными о товарообороте
Рекордный рост экспорта – премьер Грузии доволен данными о товарообороте
Экспорт в мае из Грузии увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T09:01+0400
2022-06-14T09:01+0400
2022-06-14T09:01+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/25/236462540_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_9dfeabfdb3a70bd2092fdab2ded492b3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что более 37% больше данных за январь-май 2021года.Экспорт составил более 2 миллиардов долларов. Это на 36,2% больше, чем в январе-мае 2021 года и примерно на 41,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 38,1% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, внешняя торговля значительно улучшилась, и в мае эти тенденции продолжились.Гарибашвили подчеркнул, что на фоне внешних вызовов экспорт в мае увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов.Премьер отметил, что двухзначный экономический рост в Грузии на фоне происходящих в регионе событий, в частности на Украине, является беспрецедентным показателем.Вице-премьер: в Грузии возможен экономический рост выше прогноза >>"У нас есть рост во всех направлениях: экспорт, туризм, экономический рост в целом. У нас двузначные цифры, что беспрецедентно в такой ситуации во всем мире, не только в Европе. У нас был экономический рост 14,4% в первом квартале и 10,8% за четыре месяца, что действительно редкость", – сказал премьер.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/25/236462540_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_77ac309e32afc4d02b0d0d7d3995e3fe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Рекордный рост экспорта – премьер Грузии доволен данными о товарообороте
Экспорт в мае из Грузии увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что более 37% больше данных за январь-май 2021года.
Экспорт составил более 2 миллиардов долларов. Это на 36,2% больше, чем в январе-мае 2021 года и примерно на 41,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 38,1% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, внешняя торговля значительно улучшилась, и в мае эти тенденции продолжились.
"Также зафиксировано рекордное количество экспорта, рекордное не только по сравнению с маем предыдущих лет, но и вообще по сравнению со всеми остальными месяцами", – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
Гарибашвили подчеркнул, что на фоне внешних вызовов экспорт в мае увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов.
Премьер отметил, что двухзначный экономический рост в Грузии на фоне происходящих в регионе событий, в частности на Украине, является беспрецедентным показателем.
"У нас есть рост во всех направлениях: экспорт, туризм, экономический рост в целом. У нас двузначные цифры, что беспрецедентно в такой ситуации во всем мире, не только в Европе. У нас был экономический рост 14,4% в первом квартале и 10,8% за четыре месяца, что действительно редкость", – сказал премьер.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.