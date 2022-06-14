https://sputnik-georgia.ru/20220614/rekordnyy-rost-eksporta--premer-gruzii-dovolen-dannymi-o-tovarooborote-267429461.html

Рекордный рост экспорта – премьер Грузии доволен данными о товарообороте

Рекордный рост экспорта – премьер Грузии доволен данными о товарообороте

Экспорт в мае из Грузии увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T09:01+0400

2022-06-14T09:01+0400

2022-06-14T09:01+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что более 37% больше данных за январь-май 2021года.Экспорт составил более 2 миллиардов долларов. Это на 36,2% больше, чем в январе-мае 2021 года и примерно на 41,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 38,1% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, внешняя торговля значительно улучшилась, и в мае эти тенденции продолжились.Гарибашвили подчеркнул, что на фоне внешних вызовов экспорт в мае увеличился на 48,4% и составил 504,4 миллиона долларов.Премьер отметил, что двухзначный экономический рост в Грузии на фоне происходящих в регионе событий, в частности на Украине, является беспрецедентным показателем.Вице-премьер: в Грузии возможен экономический рост выше прогноза >>"У нас есть рост во всех направлениях: экспорт, туризм, экономический рост в целом. У нас двузначные цифры, что беспрецедентно в такой ситуации во всем мире, не только в Европе. У нас был экономический рост 14,4% в первом квартале и 10,8% за четыре месяца, что действительно редкость", – сказал премьер.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"