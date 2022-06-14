https://sputnik-georgia.ru/20220614/videomost-turizm-v-gruzii-i-armenii-posle-pandemii-267416916.html
Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
Видеомост Тбилиси-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: "Туризм в Грузии и Армении после пандемии" состоится в Мультимедийном... 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T12:24+0400
2022-06-14T12:24+0400
2022-06-14T12:51+0400
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Какие ожидания от предстоящего летнего сезона, как подготовились к нему курорты Армении и Грузии? Что сегодня привлекает туристов в нашем регионе?Нужно ли по-прежнему сдавать ПЦР-тест? Что еще должны знать армянские туристы, отбывающие на отдых на черноморское побережье Грузии? Как проходит туристический сезон в Армении и Грузии?Об этом расскажут участники видеомоста:В Тбилиси– начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, член Бюро Конвенции Грузии, владелец туристической компании Check-in Travel Ия ГЕДЕВАНИШВИЛИ.В Ереване– член совета Армянской федерации туризма, директор туристической компании "Education Армения " Анна Аветисян– эксперт по туризму, директор туристической компании "Vizit Армения" Владимир Геворкян.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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Видеомост: Туризм в Грузии и Армении после пандемии
12:24 14.06.2022 (обновлено: 12:51 14.06.2022)
Видеомост Тбилиси-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: "Туризм в Грузии и Армении после пандемии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 13 июня, в 13:00
Какие ожидания от предстоящего летнего сезона, как подготовились к нему курорты Армении и Грузии? Что сегодня привлекает туристов в нашем регионе?
Нужно ли по-прежнему сдавать ПЦР-тест? Что еще должны знать армянские туристы, отбывающие на отдых на черноморское побережье Грузии? Как проходит туристический сезон в Армении и Грузии?
Об этом расскажут участники видеомоста:
– начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, член Бюро Конвенции Грузии, владелец туристической компании Check-in Travel Ия ГЕДЕВАНИШВИЛИ.
– член совета Армянской федерации туризма, директор туристической компании "Education Армения " Анна Аветисян
– эксперт по туризму, директор туристической компании "Vizit Армения" Владимир Геворкян.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.