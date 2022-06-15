https://sputnik-georgia.ru/20220615/zverinaya-fashistskaya-mest-baranets-ob-obstrele-zhilykh-kvartalov-donetska-267477629.html
Звериная фашистская месть: Баранец об обстреле жилых кварталов Донецка
Звериная фашистская месть: Баранец об обстреле жилых кварталов Донецка
Донецк подвергся мощнейшему за все время конфликта удару. Смотрите подробности в видео 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T14:35+0400
2022-06-15T14:35+0400
2022-06-15T14:35+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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13 июня украинские боевики выпустили по жилым кварталам Донецка более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. Зачем Украина бомбит мирных жителей? Правда ли, что у ВСУ не хватает снарядов? Зачем Украина на самом деле выпрашивает у Запада все новые партии вооружения? Обо всем этом в интервью рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Звериная фашистская месть: Баранец об обстреле жилых кварталов Донецка
Донецк подвергся мощнейшему за все время конфликта удару. Смотрите подробности в видео
13 июня украинские боевики выпустили по жилым кварталам Донецка более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии.
Зачем Украина бомбит мирных жителей? Правда ли, что у ВСУ не хватает снарядов? Зачем Украина на самом деле выпрашивает у Запада все новые партии вооружения?
Обо всем этом в интервью рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.