https://sputnik-georgia.ru/20220616/diktatura-neoliberalizma-glazami-rossiyskikh-sootechestvennikov-za-rubezhom---video-267527269.html

Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом – видео

Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом – видео

Смотрите в видео кадры с дискуссии по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" 16.06.2022, Sputnik Грузия

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Сегодня на ПМЭФ в рамках деловой программы прошла организованная МИД России совместно с МИА "Россия сегодня" панельная дискуссия по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом". Речь шла о грубых нарушениях прав человека Западом. Среди спикеров – летчик Константин Ярошенко, отбывавший наказание в американской тюрьме.

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