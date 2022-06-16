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Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом – видео
Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом – видео
Смотрите в видео кадры с дискуссии по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T15:14+0400
2022-06-16T15:14+0400
2022-06-16T15:37+0400
россия
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Сегодня на ПМЭФ в рамках деловой программы прошла организованная МИД России совместно с МИА "Россия сегодня" панельная дискуссия по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом". Речь шла о грубых нарушениях прав человека Западом. Среди спикеров – летчик Константин Ярошенко, отбывавший наказание в американской тюрьме.
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россия, мультимедиа, видео, видео
Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом – видео
15:14 16.06.2022 (обновлено: 15:37 16.06.2022)
Смотрите в видео кадры с дискуссии по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом"
Сегодня на ПМЭФ в рамках деловой программы прошла организованная МИД России совместно с МИА "Россия сегодня" панельная дискуссия по теме "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом".
Речь шла о грубых нарушениях прав человека Западом.
Среди спикеров – летчик Константин Ярошенко, отбывавший наказание в американской тюрьме.