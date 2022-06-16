https://sputnik-georgia.ru/20220616/podsudimyy-na-koyke-zasedanie-po-delu-saakashvili-perenesli-v-bolnitsu-267524237.html

Подсудимый на койке: заседание по делу Саакашвили перенесли в больницу

Подсудимый на койке: заседание по делу Саакашвили перенесли в больницу

Адвокат экс-президента сомневается, что Саакашвили сможет принять участие в таком процессе 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T14:58+0400

2022-06-16T14:58+0400

2022-06-16T14:58+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили началось в тбилисской клинике "Вивамед", где бывший глава государства проходит лечение.Суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы по существу с 22 декабря. Из-за состояния здоровья экс-президента заседание несколько раз откладывалось. В данный момент экс-президента проходит лечение в клинике "Вивамед".Он отметил, что палата экс-президента очень маленькая, и там невозможно проводить заседание."В другую палату его физически невозможно перевезти, так как у Михаила Саакашвили лежачий режим. Я вообще сомневаюсь, что он может принять участие в процессе в какой-либо форме", – сказал Тутберидзе.В Тбилисском городском суде пока не делали комментариев для СМИ.Обвинение Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы было предъявлено 20 октября. По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября паромом, в грузовике с молочными продуктами из Украины.К уголовной ответственности за пособничество Саакашвили в незаконном пересечении границы привлечены также четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.По этому делу экс-президенту грозит до пяти лет лишения свободы.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября на основании вынесенных приговоров. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще два дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств.Читайте также:

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грузия, новости, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд