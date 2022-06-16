https://sputnik-georgia.ru/20220616/tysyachi-semey-v-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-v-pyatnitsu-267526003.html
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в пятницу
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в пятницу
Подача газа будет прекращена также мелким и крупным коммерческим объектам, расположенным в районе Варкетили 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T15:54+0400
2022-06-16T15:54+0400
2022-06-16T16:16+0400
грузия
новости
общество
газ
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293191_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_45db07d86c6f210e99f89310a3e00446.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. До 5,4 тысячи абонентов временно останутся без газа в районе Варкетили из-за ремонта газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 17 июня.Подачу газа временно прекратят жителям третьего массива Варкетили, второго микрорайона Земо плато, в том числе улиц Гахокидзе, Маисурадзе, Калоубани, Триалети, Твалчрелидзе.Без газа останется часть населения частного сектора, проживающая в окрестностях села Диди Лило, а также мелкие и крупные коммерческие объекты, расположенные поблизости.Подача газа будет восстановлена постепенно с 15:00 до 22:00.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293191_132:0:1868:1302_1920x0_80_0_0_01b6cc29875ec7066a2268b842268066.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, газ, тбилиси
Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в пятницу
15:54 16.06.2022 (обновлено: 16:16 16.06.2022)
Подача газа будет прекращена также мелким и крупным коммерческим объектам, расположенным в районе Варкетили
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. До 5,4 тысячи абонентов временно останутся без газа в районе Варкетили из-за ремонта газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 17 июня.
"В Варкетили, параллельно с ремонтом сквера на улице Георгия Абашвили, ведутся работы по реконструкции газопровода, принадлежащего ООО "Тбилиси Энерджи", – говорится в сообщении.
Подачу газа временно прекратят жителям третьего массива Варкетили, второго микрорайона Земо плато, в том числе улиц Гахокидзе, Маисурадзе, Калоубани, Триалети, Твалчрелидзе.
Без газа останется часть населения частного сектора, проживающая в окрестностях села Диди Лило, а также мелкие и крупные коммерческие объекты, расположенные поблизости.
Подача газа будет восстановлена постепенно с 15:00 до 22:00.