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Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в пятницу

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в пятницу

Подача газа будет прекращена также мелким и крупным коммерческим объектам, расположенным в районе Варкетили 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T15:54+0400

2022-06-16T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. До 5,4 тысячи абонентов временно останутся без газа в районе Варкетили из-за ремонта газопровода, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 17 июня.Подачу газа временно прекратят жителям третьего массива Варкетили, второго микрорайона Земо плато, в том числе улиц Гахокидзе, Маисурадзе, Калоубани, Триалети, Твалчрелидзе.Без газа останется часть населения частного сектора, проживающая в окрестностях села Диди Лило, а также мелкие и крупные коммерческие объекты, расположенные поблизости.Подача газа будет восстановлена постепенно с 15:00 до 22:00.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, газ, тбилиси