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https://sputnik-georgia.ru/20220617/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-iz-za-remonta-metekhskogo-mosta-267548041.html
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста
С 00:00 до 06:00 транспорт будет ездить только по одной полосе движения 17.06.2022, Sputnik Грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси предупреждает граждан об ограничении в передвижении транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) в субботу, 18 июня, из-за ремонта Метехского моста.Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00. В эти часы транспорт будет ездить только по одной полосе движения.Ремонтные работы начнутся с восстановления арки Метехского моста.Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня &gt;&gt;Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.
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Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста

10:22 17.06.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Метехский мост, набережная, Мейдан
Вид на город Тбилиси - Метехский мост, набережная, Мейдан - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С 00:00 до 06:00 транспорт будет ездить только по одной полосе движения
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси предупреждает граждан об ограничении в передвижении транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) в субботу, 18 июня, из-за ремонта Метехского моста.
Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00. В эти часы транспорт будет ездить только по одной полосе движения.
Ремонтные работы начнутся с восстановления арки Метехского моста.
Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня >>
Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.
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