https://sputnik-georgia.ru/20220617/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-iz-za-remonta-metekhskogo-mosta-267548041.html

Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста

Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста

С 00:00 до 06:00 транспорт будет ездить только по одной полосе движения 17.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси предупреждает граждан об ограничении в передвижении транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) в субботу, 18 июня, из-за ремонта Метехского моста.Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00. В эти часы транспорт будет ездить только по одной полосе движения.Ремонтные работы начнутся с восстановления арки Метехского моста.Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня >>Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.

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