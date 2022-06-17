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Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста
С 00:00 до 06:00 транспорт будет ездить только по одной полосе движения 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T10:22+0400
2022-06-17T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси предупреждает граждан об ограничении в передвижении транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) в субботу, 18 июня, из-за ремонта Метехского моста.Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00. В эти часы транспорт будет ездить только по одной полосе движения.Ремонтные работы начнутся с восстановления арки Метехского моста.Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня >>Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.
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грузия, новости, общество, тбилиси
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено из-за ремонта Метехского моста
С 00:00 до 06:00 транспорт будет ездить только по одной полосе движения
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси предупреждает граждан об ограничении в передвижении транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) в субботу, 18 июня, из-за ремонта Метехского моста.
Ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00. В эти часы транспорт будет ездить только по одной полосе движения.
Ремонтные работы начнутся с восстановления арки Метехского моста.
Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.