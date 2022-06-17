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Европейская инициатива Зурабишвили потерпела неудачу – видео

Европейская инициатива Зурабишвили потерпела неудачу – видео

На площадь Европы в центре Тбилиси на акцию, организованную президентом Грузии Саломе Зурабишвили в поддержку вступления в ЕС, пришла пара сотен человек... 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T08:46+0400

2022-06-17T08:46+0400

2022-06-17T09:24+0400

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Президент Грузии хотела, чтобы на площади Европы в центре Тбилиси собрались представители власти и оппозиции, а также рядовые граждане, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.Однако от участия в мероприятии ранее отказались две крупнейшие политические силы страны – правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое нацдвижение". Хотя ряд политиков согласились поддержать Зурабишвили, им не удалось собрать многочисленный митинг. На акции тем не менее было очень много журналистов. Также туда прибыли зарубежные дипломаты и представители миссии ЕС в Грузии.Выступая перед собравшимися вечером 16 июля, Саломе Зурабишвили с сожалением отметила, что "сегодня мы не можем показать, что сильно хотим в Европу" и довольно быстро покинула место проведения акции.Президент Грузии решила провести акцию в преддверии заключения Еврокомиссии по вопросу о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение будет принято на саммите Евросоюза, который намечен на 23-24 июня.

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