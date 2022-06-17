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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В результате подземных толчков никто не пострадал 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T09:41+0400
2022-06-17T09:41+0400
2022-06-17T09:41+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 05:09 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
В Грузии произошло землетрясение
В результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 05:09 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.