https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-267549562.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

В результате подземных толчков никто не пострадал 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T09:41+0400

2022-06-17T09:41+0400

2022-06-17T09:41+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 05:09 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости