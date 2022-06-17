https://sputnik-georgia.ru/20220617/vzryv-v-sele-na-zapade-gruzii---prestupniki-ograbili-bankomat-267561203.html

Взрыв в селе на западе Грузии – преступники ограбили банкомат

Взрыв в селе на западе Грузии – преступники ограбили банкомат

Взрывной волной выбило витражные окна общественного центра 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T11:55+0400

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происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Неизвестные взорвали банкомат у общественного центра в в селе Лесичине в регионе Самегрело и похитили деньги, сообщает телеканал "Имеди".Преступление произошло около 5 утра. В результате взрыва, помимо банкомата, было повреждено здание общественного центра. Взрывной волной выбило витражные окна с фасадной стороны здания. На месте продолжают работать криминалисты.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости