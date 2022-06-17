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Взрыв в селе на западе Грузии – преступники ограбили банкомат
Взрыв в селе на западе Грузии – преступники ограбили банкомат
Взрывной волной выбило витражные окна общественного центра 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T11:55+0400
2022-06-17T11:55+0400
2022-06-17T12:12+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Неизвестные взорвали банкомат у общественного центра в в селе Лесичине в регионе Самегрело и похитили деньги, сообщает телеканал "Имеди".Преступление произошло около 5 утра. В результате взрыва, помимо банкомата, было повреждено здание общественного центра. Взрывной волной выбило витражные окна с фасадной стороны здания. На месте продолжают работать криминалисты.
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происшествия, грузия, новости
Взрыв в селе на западе Грузии – преступники ограбили банкомат
11:55 17.06.2022 (обновлено: 12:12 17.06.2022)
Взрывной волной выбило витражные окна общественного центра
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Неизвестные взорвали банкомат у общественного центра в в селе Лесичине в регионе Самегрело и похитили деньги, сообщает телеканал "Имеди".
Преступление произошло около 5 утра.
В результате взрыва, помимо банкомата, было повреждено здание общественного центра. Взрывной волной выбило витражные окна с фасадной стороны здания.
На месте продолжают работать криминалисты.