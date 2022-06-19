https://sputnik-georgia.ru/20220619/ischenko-ukraina-vstupit-v-evrosoyuz-tolko-esli-stanet-v-tri-raza-menshe---video-267607112.html

Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше - видео

Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше - видео

Президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Италии Драги встретились в Киев с Зеленским 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T08:09+0400

2022-06-19T08:09+0400

2022-06-19T08:09+0400

евросоюз

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267606956_0:41:1584:932_1920x0_80_0_0_905e026b4ac612639586af018a81ee68.png

Что они хотят от Украины и что готовы предложить ей взамен? Есть ли шанс, что Украину в ее текущем состоянии примут в ЕС? Что Европа будет делать с украинскими беженцами? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео