https://sputnik-georgia.ru/20220619/ischenko-ukraina-vstupit-v-evrosoyuz-tolko-esli-stanet-v-tri-raza-menshe---video-267607112.html
Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше - видео
Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше - видео
Президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Италии Драги встретились в Киев с Зеленским 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T08:09+0400
2022-06-19T08:09+0400
2022-06-19T08:09+0400
евросоюз
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267606956_0:41:1584:932_1920x0_80_0_0_905e026b4ac612639586af018a81ee68.png
Что они хотят от Украины и что готовы предложить ей взамен? Есть ли шанс, что Украину в ее текущем состоянии примут в ЕС? Что Европа будет делать с украинскими беженцами? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267606956_144:0:1440:972_1920x0_80_0_0_792d339928ae0f84b52a3719c6542e83.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше - видео
Президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Шольц и премьер-министр Италии Драги встретились в Киев с Зеленским
Что они хотят от Украины и что готовы предложить ей взамен? Есть ли шанс, что Украину в ее текущем состоянии примут в ЕС? Что Европа будет делать с украинскими беженцами?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.