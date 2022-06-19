https://sputnik-georgia.ru/20220619/rustavi-preobrazitsya--nachalas-rekonstruktsiya-ploschadey-i-vezda-v-gorod-267571617.html

Рустави преобразится – началась реконструкция площадей и въезда в город

Рустави преобразится – началась реконструкция площадей и въезда в город

Работы уже начались и должны быть завершены в январе 2023 года 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T09:31+0400

2022-06-19T09:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сумма проекта по ремонту въезда в город Рустави (30 км от Тбилиси), а также трех городских площадей составит 4,6 миллиона лари, сообщается на сайте местной мэрии. Работы уже начались и должны быть завершены в январе 2023 года, отмечают власти.Будет проведена реконструкция площадей Тамар Мепе, Жиули Шартава и Шота Руставели. На дороге уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят габионы, островки безопасности, бордюры из прессованного бетона, наладят водосточную сеть и рекреационную зону.Мэр Рустави Нино Лацабидзе вместе с членами фракции Сакребуло (горсовет) "Грузинская мечта", со Службой инфраструктуры и архитектуры провела рабочую встречу и обсудила детали проекта с компанией, победившей в тендере.По информации мэрии, проект уникален тем, что впервые оросительная система в Рустави будет снабжаться из реки Кура.Помимо улучшения визуальной части, проект имеет и транспортную нагрузку. Увеличение количества транспортных средств вызвало необходимость устройства островков безопасности. После завершения проекта центральные транспортные узлы города станут более безопасными и комфортными как для пешеходов, так и для водителей.

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