https://sputnik-georgia.ru/20220619/v-gruzii-izmenitsya-stoimost-vnutrennego-tranzita-267602296.html
В Грузии изменится стоимость внутреннего транзита
В Грузии изменится стоимость внутреннего транзита
Годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T10:31+0400
2022-06-19T10:31+0400
2022-06-19T10:31+0400
экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. С 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита в Грузии уменьшится с 90 до 50 лари, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.Согласно законопроекту, годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом, а вот стоимость краткосрочного внутреннего транзита сократится.На сегодняшний день стоимость внутреннего транзита на 90 дней стоит 1 лари в день и обходится в 90 лари на полный срок. Согласно поправкам, с 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита будет обходится в 50 лари вне зависимости от срока.Кроме того, автовладельцам больше не придется платить штрафы за просрочку срока внутреннего транзита и за восстановление номеров.Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости
В Грузии изменится стоимость внутреннего транзита
Годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. С 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита в Грузии уменьшится с 90 до 50 лари, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.
Согласно законопроекту, годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом, а вот стоимость краткосрочного внутреннего транзита сократится.
На сегодняшний день стоимость внутреннего транзита на 90 дней стоит 1 лари в день и обходится в 90 лари на полный срок. Согласно поправкам, с 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита будет обходится в 50 лари вне зависимости от срока.
Кроме того, автовладельцам больше не придется платить штрафы за просрочку срока внутреннего транзита и за восстановление номеров.
Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.