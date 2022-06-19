https://sputnik-georgia.ru/20220619/v-gruzii-izmenitsya-stoimost-vnutrennego-tranzita-267602296.html

В Грузии изменится стоимость внутреннего транзита

В Грузии изменится стоимость внутреннего транзита

Годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T10:31+0400

2022-06-19T10:31+0400

2022-06-19T10:31+0400

экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. С 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита в Грузии уменьшится с 90 до 50 лари, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.Согласно законопроекту, годовой внутренний транзит будет упразднен, так как не пользуется спросом, а вот стоимость краткосрочного внутреннего транзита сократится.На сегодняшний день стоимость внутреннего транзита на 90 дней стоит 1 лари в день и обходится в 90 лари на полный срок. Согласно поправкам, с 1 марта 2023 года стоимость внутреннего транзита будет обходится в 50 лари вне зависимости от срока.Кроме того, автовладельцам больше не придется платить штрафы за просрочку срока внутреннего транзита и за восстановление номеров.Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.

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экономика, грузия, новости