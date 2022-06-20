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Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T09:01+0400
2022-06-20T09:01+0400
2022-06-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Средняя номинальная зарплата нанятых работников в Грузии в первом квартале 2022 года составила 1 446,5 лари, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за три месяца 2022 года составила 1 479,7 лари, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года.Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 14,6% и составила 1 390,8 лари.По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (771,9 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 695,4 лари, тогда как женщин – 1 184,8 лари.
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грузия, новости, экономика, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Средняя номинальная зарплата нанятых работников в Грузии в первом квартале 2022 года составила 1 446,5 лари, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за три месяца 2022 года составила 1 479,7 лари, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным "Сакстата"
, средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 14,6% и составила 1 390,8 лари.
По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (771,9 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:
Финансовая и страховая деятельность – 3 037,5 лари (годовой рост 24,1%)
Информация и коммуникации – 2 339,9 лари (+8,3%)
Научная и техническая деятельность – 1 963,5 лари (+9,1%)
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 900,0 лари (+15,9%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 695,4 лари, тогда как женщин – 1 184,8 лари.