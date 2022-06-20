https://sputnik-georgia.ru/20220620/kak-izmenilis-zarplaty-v-gruzii-novaya-statistika-267624576.html

Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика

Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика

Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T09:01+0400

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2022-06-20T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Средняя номинальная зарплата нанятых работников в Грузии в первом квартале 2022 года составила 1 446,5 лари, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за три месяца 2022 года составила 1 479,7 лари, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года.Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 14,6% и составила 1 390,8 лари.По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 675 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (771,9 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 695,4 лари, тогда как женщин – 1 184,8 лари.

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грузия, новости, экономика, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"