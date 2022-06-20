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Парламентские выборы во Франции – завершен подсчет голосов
Парламентские выборы во Франции – завершен подсчет голосов
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране" 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T08:02+0400
2022-06-20T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов, сообщило МВД страны после завершения обработки голосов.На втором месте – левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, набравший 31,6% голосов.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 тбс) составила 38,11%.Как сообщает МВД, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия "Республиканцы" – 6,98%.Выборы в парламент Франции: пропрезидентский блок опережает конкурентов на 0,1% >>По данным МВД, коалиция Макрона получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes – 131 место. "Национальное объединение" и "Республиканцы" получают 89 и 61 место соответственно.Угроза странеСитуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране" – так прокомментировала результаты премьер-министр Франции Элизабет Борн.При этом она отметила, что все должны уважать это голосование и сделать из него выводы.Премьер подчеркнула, что уже с понедельника начнется работа над созданием "активного большинства".
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в мире, новости, политика, франция, парламентские выборы
Парламентские выборы во Франции – завершен подсчет голосов
Премьер Франции назвала ситуацию после выборов в парламент "угрозой стране"
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов, сообщило МВД страны после завершения обработки голосов.
На втором месте – левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, набравший 31,6% голосов.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 тбс) составила 38,11%.
Как сообщает МВД, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия "Республиканцы" – 6,98%.
По данным МВД, коалиция Макрона получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes – 131 место. "Национальное объединение" и "Республиканцы" получают 89 и 61 место соответственно.
Угроза стране
Ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране" – так прокомментировала результаты премьер-министр Франции Элизабет Борн.
"Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне", – заявила премьер.
При этом она отметила, что все должны уважать это голосование и сделать из него выводы.
Премьер подчеркнула, что уже с понедельника начнется работа над созданием "активного большинства".