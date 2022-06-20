https://sputnik-georgia.ru/20220620/v-gruzii-s-segodnyashnego-dnya-noshenie-masok-v-obschestvennom-transporte-neobyazatelno-267628201.html

Маски в общественном транспорте в Грузии больше не нужны

Маски в общественном транспорте в Грузии больше не нужны

Случаи заражения коронавирусом стали резко сокращаться с февраля 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T10:20+0400

2022-06-20T10:20+0400

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коронавирус covid-19

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грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Ношение защитных масок в общественном транспорте в Грузии с понедельника необязательно.Основанием для принятия такого решения стало стабильное эпидемиологическое положение в Грузии. Случаи заражения коронавирусом стали резко сокращаться с февраля.Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.Вновь отменили требование о ношении масок на улице с 28 марта 2022 года.Таким образом, в Грузии снимаются практически все ковид-ограничения. На прошедшей неделе иностранцам разрешили въезжать в страну без свидетельств о вакцинации от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон".С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости