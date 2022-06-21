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https://sputnik-georgia.ru/20220621/chto-by-vy-kollektsionirovali-stav-millionerom-267687408.html
Что бы вы коллекционировали, став миллионером?
Что бы вы коллекционировали, став миллионером?
21.06.2022, Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос, общество, опросы

Что бы вы коллекционировали, став миллионером?

14:15 21.06.2022
© photo: Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобильный музей в Тбилиси
Автомобильный музей в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
© photo: Sputnik / Sputnik
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