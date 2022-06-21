https://sputnik-georgia.ru/20220621/gotovtes-k-deoligarkhizatsii---lider-gruzinskoy-mechty-obratilsya-k-oppozitsii-267696659.html

"Готовьтесь к деолигархизации" - лидер "Грузинской мечты" обратился к оппозиции

"Готовьтесь к деолигархизации" - лидер "Грузинской мечты" обратился к оппозиции

Такой закон коснулся бы лидеров партии "Лело для Грузии", а также основателя Нацдвижения 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:19+0400

2022-06-21T17:19+0400

2022-06-21T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Если бы в Грузии действовал закон о деолигархизации, то, в первую очередь, олигархами были бы признаны лидеры оппозиционных партий, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.По словам Кобахидзе, закон бы коснулся лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, а также основателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, ныне владельца оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили.Ранее Еврокомиссия назвала 12 условий, в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Один из них - "реализация обязательства по деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, усиление борьбы с организованной преступностью, принятие более активных усилий для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ.Кобахидзе также напомнил, что "Грузинская мечта" записала в Конституции норму, которая укрепляет европейскую перспективу и евроатлантическую интеграцию."Мы записали, и не поддержала все это, не проголосовала именно та оппозиция, которая называет себя европейской и которая на самом деле является самой антиевропейской силой в стране", - отметил Кобахидзе.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, давид кезерашвили, украина, молдова, грузинская мечта, еврокомиссия, ираклий кобахидзе