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Грузии не нужно техническое правительство – вице-премьер
Грузии не нужно техническое правительство – вице-премьер
Цель призывов Саакашвили - вызвать дестабилизацию в стране, уверена Цулукиани 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии нет никакой необходимости формирования технического правительства, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге во вторник.Так Цулукиани прокомментировала заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что необходимо создать техническое правительство, которое проведет "выборы, выражающие волю грузинского народа", под контролем Евросоюза.Накануне многотысячная акция в центре Тбилиси завершилась провозглашением манифеста о готовности формирования нового Народного собрания и анонсом новых акций протеста.Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилиси, украина, грузинская мечта, еврокомиссия
Грузии не нужно техническое правительство – вице-премьер
16:25 21.06.2022 (обновлено: 16:52 21.06.2022)
Цель призывов Саакашвили - вызвать дестабилизацию в стране, уверена Цулукиани
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии нет никакой необходимости формирования технического правительства, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге во вторник.
Так Цулукиани прокомментировала заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что необходимо создать техническое правительство, которое проведет "выборы, выражающие волю грузинского народа", под контролем Евросоюза.
"Никакой необходимости формирования технического правительства в нашей стране нет. У призывов подобного типа есть единственная цель – как-то вызвать дестабилизацию в стране... Для того, чтобы страна успешно продолжила идти по европейскому пути, необходимо, чтобы оппозиция стала серьезной", - заявила Цулукиани.
Накануне многотысячная акция в центре Тбилиси завершилась провозглашением манифеста о готовности формирования нового Народного собрания и анонсом новых акций протеста.
Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".