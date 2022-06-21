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Грузии не нужно техническое правительство – вице-премьер

Грузии не нужно техническое правительство – вице-премьер

Цель призывов Саакашвили - вызвать дестабилизацию в стране, уверена Цулукиани 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии нет никакой необходимости формирования технического правительства, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге во вторник.Так Цулукиани прокомментировала заявление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Накануне Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что необходимо создать техническое правительство, которое проведет "выборы, выражающие волю грузинского народа", под контролем Евросоюза.Накануне многотысячная акция в центре Тбилиси завершилась провозглашением манифеста о готовности формирования нового Народного собрания и анонсом новых акций протеста.Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".

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