https://sputnik-georgia.ru/20220622/sud-arestoval-dividendy-liderov-lelo-na-summu-v-10-mln-267731441.html

Суд арестовал дивиденды лидеров "Лело" на сумму в $10 млн

Суд арестовал дивиденды лидеров "Лело" на сумму в $10 млн

Предметом спора является возвращение в капитал TBC Bank выданного и списанного кредита в размере 16 664 000 долларов 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T16:47+0400

2022-06-22T16:47+0400

2022-06-22T16:47+0400

грузия

новости

экономика

мамука хазарадзе

ираклий кобахидзе

тбилиси

tbc bank

тбилисский городской суд

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373933_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1c9d5718039821beec0e11534c037805.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд наложил арест на 30 миллионов лари (более 10,2 миллиона долларов) дивидендов от TBC Bank, которые должны были получить акционеры банка, лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.По словам адвоката британского акционера TBC Bank Яна Мальком Хока – Дмитрия Торадзе, решение суда означает, что ответчики ограничены в доступе, в получении и распоряжении дивидендами до окончательного решения суда. Как заявил Торадзе, дело касается иска Хока против Хазарадзе, Джапаридзе, Автандила Церетели и компаний "Самгори трейд" и "Самгори М".Как разъяснил адвокат на пресс-конференции, предметом спора является возвращение в капитал TBC Bank выданного и списанного кредита в размере 16 664 000 долларов."Кредит, который был выдан компаниям "Самгори М" и "Самгори трейд", но сразу после попадания на счета компании, в сию же минуту сумма оказались на счетах Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Затем эти кредиты были списаны так, что даже не было попытки возвращения", - отметил адвокат.Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы>>По словам Торадзе, у его подзащитного есть полное право требовать возмещения нанесенного банку ущерба, что в будущем улучшит имидж банка и увеличит доходы акционеров.Между тем, в основанной бывшими банкирами партии "Лело" заявляют, что Хок стал акционером банка после того, как Тбилисский городской суд в январе признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере.Это одна из причин, по которой Джапаридзе считает судебный иск очередной политической атакой. Джапаридзе уверен, что "Грузинская мечта" решила арестовать дивиденды, так как считает, что они финансировали масштабную акцию, которая прошла в центре Тбилиси в понедельник.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы в Грузии действовал закон о деолигархизации, то, в первую очередь, олигархами были бы признаны лидеры оппозиционных партий, в том числе Джапаридзе и Хазарадзе.Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 664 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса."Готовьтесь к деолигархизации" - лидер "Грузинской мечты" обратился к оппозиции>>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, притом что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" на момент оглашения деталей дела кредит не вернули.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, мамука хазарадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, tbc bank, тбилисский городской суд, грузинская мечта