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Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель
Удешевление нефти ускорилось до 4% 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T12:04+0400
2022-06-22T12:04+0400
2022-06-22T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.Таким образом, удешевление нефти ускорилось до 4%, передает РИА Новости.По состоянию на 10:43 тбс цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% – до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, экономика, в мире
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель
12:04 22.06.2022 (обновлено: 12:46 22.06.2022)
Удешевление нефти ускорилось до 4%
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, удешевление нефти ускорилось до 4%, передает РИА Новости
.
По состоянию на 10:43 тбс цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% – до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель.
Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.