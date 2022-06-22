https://sputnik-georgia.ru/20220622/tsena-nefti-marki-brent-upala-nizhe-110-dollarov-za-barrel-267719870.html

Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель

Удешевление нефти ускорилось до 4% 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T12:04+0400

2022-06-22T12:04+0400

2022-06-22T12:46+0400

новости

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905240_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e768151ddf83eb1c0a92e0427a9379d7.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.Таким образом, удешевление нефти ускорилось до 4%, передает РИА Новости.По состоянию на 10:43 тбс цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% – до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, экономика, в мире