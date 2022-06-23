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Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины и Молдовы
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины и Молдовы
Окончательное решение по заявкам о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите ЕС 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T14:40+0400
2022-06-23T14:40+0400
2022-06-23T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, 45 - против, еще 14 воздержались.Согласно тексту резолюции, Грузии статус кандидата должны предоставить после того, как правительство выполнит рекомендации, указанные Еврокомиссией. Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.
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Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины и Молдовы
14:40 23.06.2022 (обновлено: 15:00 23.06.2022)
Окончательное решение по заявкам о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите ЕС
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.
Европарламент принял резолюцию
в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз.
За документ проголосовали 529 евродепутатов, 45 - против, еще 14 воздержались.
Согласно тексту резолюции, Грузии статус кандидата должны предоставить после того, как правительство выполнит рекомендации, указанные Еврокомиссией.
Окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы о присвоении статуса страны-кандидата будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня.
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.