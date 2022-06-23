https://sputnik-georgia.ru/20220623/telasi-opublikovala-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-v-tbilisi-23-iyunya-267742340.html

"Теласи" опубликовала график отключения электроэнергии в Тбилиси 23 июня

"Теласи" опубликовала график отключения электроэнергии в Тбилиси 23 июня

Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T08:01+0400

2022-06-23T08:01+0400

2022-06-23T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 23 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Петрици, с 11:00 до 18:00 – у населения III квартала Важа Пшавела. ул. Нуцубидзе и Маргиани, с 11:00 до 13:00 – пр. Казбеги (частично) и ул. Тамарашвили и с 13:00 до 15:00 – у жителей села Тхинвала (частично) и ул. Авто Варази.В Чугуретском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей пр. Давида Агмашенебели (частично) и ул. Узнадзе.В районе Надзаладеви в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Санзонской, Ксанской, Арбо, Глинка, Ратевани, Нагомари, Лиахвской, Гудамакари, Гвазаури, Тианетской, Тибаани, Мухранской, Гареджели, Хорнабуджи и Чарглис, а также с 10:00 до 17:00 – на пр. Гурамишвили (частично), ул. Джапаридзе, Ксанской, Пеикарта и Чарглис.В районе Мтацминда света с 11:00 до 17:00 не будет у жителей пр. Руставели (частично), ул. Шевченко, Жвания, Леси Украинки, Читадзе, Кравеишвили и Ингороква.В Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Юмашева, с 11:00 до 17:00 - поселка Аэропорта (частично), ул. Чичинадзе, Самгорской и Разикашвили.Что касается Исанского района, там в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Леха Качинского, Бочормской, Цинандальской, Ацкурской, Каспской, Доеси, Убилава, Зурабишвили и Носири.В районе Дидубе сбои в подаче электроэнергии с 10:00 до 17:00 ждут население ул. Эвдошвили и Сухумской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи", электроэнергия