https://sputnik-georgia.ru/20220623/vlasti-germanii-obyavili-vtoroy-uroven-plana-po-sokrascheniyu-potrebleniya-gaza-267769517.html

Власти Германии объявили второй уровень плана по сокращению потребления газа

Власти Германии объявили второй уровень плана по сокращению потребления газа

Планируется представить "аукционную модель по экономии газа", заявил глава Минэкономики Германии 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T13:37+0400

2022-06-23T13:37+0400

2022-06-23T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Германии запустило второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Газ в Германии – дефицитный товар", – сказал журналистам министр.Весной 2022 года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он, в частности, предполагает три стадии – стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ.Наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.

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германия, экономика, новости, в мире