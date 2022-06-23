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Власти Германии объявили второй уровень плана по сокращению потребления газа
Власти Германии объявили второй уровень плана по сокращению потребления газа
Планируется представить "аукционную модель по экономии газа", заявил глава Минэкономики Германии 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T13:37+0400
2022-06-23T13:37+0400
2022-06-23T13:37+0400
германия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Германии запустило второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Газ в Германии – дефицитный товар", – сказал журналистам министр.Весной 2022 года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он, в частности, предполагает три стадии – стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ.Наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, экономика, новости, в мире
Власти Германии объявили второй уровень плана по сокращению потребления газа
Планируется представить "аукционную модель по экономии газа", заявил глава Минэкономики Германии
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Германии запустило второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Газ в Германии – дефицитный товар", – сказал
журналистам министр.
Глава Минэкономики Германии отметил, что планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать газ, но также будет вознаграждать за отказ от него.
Весной 2022 года власти ФРГ активизировали план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Он, в частности, предполагает три стадии – стадию раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации, вторую стадию повышенной готовности, когда компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ.
Наконец, последний этап является чрезвычайной ситуацией, его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.