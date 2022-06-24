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Евстафьев о кризисе в политической верхушке США и о рисках ядерной войны - видео
Евстафьев о кризисе в политической верхушке США и о рисках ядерной войны - видео
Смотрите в видео интервью политолога-американиста по военной и внешней политике США Дмитрия Евстафьева 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T13:24+0400
2022-06-24T13:24+0400
2022-06-24T13:24+0400
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В интервью Baltnews политолог-американист сравнил способность договариваться политических элит США и России в нынешней ситуации, а также во времена холодной войны. Кроме того, эксперт отметил деградацию американской системы подготовки кадров государственного управления и оценил вероятность прямого столкновения России и США.
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мультимедиа, видео, видео, россия, сша
Евстафьев о кризисе в политической верхушке США и о рисках ядерной войны - видео
Смотрите в видео интервью политолога-американиста по военной и внешней политике США Дмитрия Евстафьева
В интервью Baltnews политолог-американист сравнил способность договариваться политических элит США и России в нынешней ситуации, а также во времена холодной войны.
Кроме того, эксперт отметил деградацию американской системы подготовки кадров государственного управления и оценил вероятность прямого столкновения России и США.