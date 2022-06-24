https://sputnik-georgia.ru/20220624/evstafev-o-krizise-v-politicheskoy-verkhushke-ssha-i-o-riskakh-yadernoy-voyny---video-267795030.html

Евстафьев о кризисе в политической верхушке США и о рисках ядерной войны - видео

Евстафьев о кризисе в политической верхушке США и о рисках ядерной войны - видео

Смотрите в видео интервью политолога-американиста по военной и внешней политике США Дмитрия Евстафьева 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T13:24+0400

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В интервью Baltnews политолог-американист сравнил способность договариваться политических элит США и России в нынешней ситуации, а также во времена холодной войны. Кроме того, эксперт отметил деградацию американской системы подготовки кадров государственного управления и оценил вероятность прямого столкновения России и США.

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мультимедиа, видео, видео, россия, сша