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Пострадавший в Тбилиси болгарский футболист поблагодарил грузинских медиков
Пострадавший в Тбилиси болгарский футболист поблагодарил грузинских медиков
Одна секунда может перевернуть всю твою жизнь, отметил спортсмен 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T15:36+0400
2022-06-24T15:36+0400
2022-06-24T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Тодор Неделев, который пострадал во время ДТП в Тбилиси, поблагодарил грузинских медиков за спасение его жизни.В начале июня автобус, везший сборную Болгарии по футболу из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу, попал в аварию. Неделеву понадобилась срочная операция, которую провели врачи клиники Ингороква. У футболиста были повреждения в области головы. Он вернулся на родину 22 июня.Неделев также поблагодарил семью, родных и близких за поддержку. Футболит отдельную благодарность выразил Болгарской футбольной ассоциации, посольству Болгарии в Грузии, консулу Рализу Димитрову, Грузинскую федерацию футбола за поддержку."Не менее важное спасибо всем известным и незнакомым людям, которые посылают мне свою позитивную энергию. Я уверен, что скоро вернусь на поле сильнее, чем когда-либо!" – отметил Неделев.Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии.Полузащитнику сборной Болгарии 29 лет. С 2017 года он играет за команду "Ботев" (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев играет с 2013 года.
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грузия, новости, общество, болгария, тбилисский международный аэропорт
Пострадавший в Тбилиси болгарский футболист поблагодарил грузинских медиков
Одна секунда может перевернуть всю твою жизнь, отметил спортсмен
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Тодор Неделев, который пострадал во время ДТП в Тбилиси, поблагодарил грузинских медиков за спасение его жизни.
В начале июня автобус, везший сборную Болгарии по футболу из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу, попал в аварию. Неделеву понадобилась срочная операция, которую провели врачи клиники Ингороква. У футболиста были повреждения в области головы. Он вернулся на родину 22 июня.
"Одна секунда может перевернуть всю твою жизнь! Мечты и планы на будущее в одно мгновение исчезают там, в темном тоннеле... Теперь я не спрашиваю себя, почему я, я не ищу ни в ком вины. Просто благодарен за то, что жив! Никакими словами не передать мою благодарность человеку, который подарил мне шанс на вторую жизнь, профессору Шота Ингороква и его команде", – написал Неделев.
Неделев также поблагодарил семью, родных и близких за поддержку. Футболит отдельную благодарность выразил Болгарской футбольной ассоциации, посольству Болгарии в Грузии, консулу Рализу Димитрову, Грузинскую федерацию футбола за поддержку.
"Не менее важное спасибо всем известным и незнакомым людям, которые посылают мне свою позитивную энергию. Я уверен, что скоро вернусь на поле сильнее, чем когда-либо!" – отметил Неделев.
Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии.
Полузащитнику сборной Болгарии 29 лет. С 2017 года он играет за команду "Ботев" (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев играет с 2013 года.