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Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах

Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах

Доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет 20-25% 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T13:34+0400

2022-06-24T13:34+0400

2022-06-24T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что страны будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах – уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме.Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет, передает РИА Новости.При этом он подчеркнул, что никто не ставит задачу перейти на нацвалюты быстро и себе во вред – это все должно происходить "естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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