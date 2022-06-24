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Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах
Доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет 20-25% 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T13:34+0400
2022-06-24T13:34+0400
2022-06-24T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что страны будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах – уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме.Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет, передает РИА Новости.При этом он подчеркнул, что никто не ставит задачу перейти на нацвалюты быстро и себе во вред – это все должно происходить "естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, россия
Россия и Китай нарастят взаиморасчеты в нацвалютах
Доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет 20-25%
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что страны будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах – уже сейчас новые контракты заключаются по такой схеме.
Дипломат указал, что доля нацвалют во взаиморасчетах между РФ и КНР составляет от 20 до 25% и она растет, передает РИА Новости
.
"Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета – доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу", – сказал Денисов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он подчеркнул, что никто не ставит задачу перейти на нацвалюты быстро и себе во вред – это все должно происходить "естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов".