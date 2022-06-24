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Венгрия предупредила Евросоюз о последствиях санкций против России

Венгрия предупредила Евросоюз о последствиях санкций против России

Вместо санкции ЕС стоит сосредоточиться на прекращении огня и начале переговоров, уверен Орбан 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T12:13+0400

2022-06-24T12:13+0400

2022-06-24T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан считает, что Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине.По словам Орбана, чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем, передает РИА Новости.Как заявил Орбан, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, "по рациональному мышлению", "плохо кончится для Европы". "Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", – добавил советник венгерского премьера.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.

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в мире, новости, политика, европа, украина, сша, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022