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Венгрия предупредила Евросоюз о последствиях санкций против России
Венгрия предупредила Евросоюз о последствиях санкций против России
Вместо санкции ЕС стоит сосредоточиться на прекращении огня и начале переговоров, уверен Орбан 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T12:13+0400
2022-06-24T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан считает, что Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине.По словам Орбана, чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем, передает РИА Новости.Как заявил Орбан, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, "по рациональному мышлению", "плохо кончится для Европы". "Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", – добавил советник венгерского премьера.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, новости, политика, европа, украина, сша, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Венгрия предупредила Евросоюз о последствиях санкций против России
12:13 24.06.2022 (обновлено: 12:22 24.06.2022)
Вместо санкции ЕС стоит сосредоточиться на прекращении огня и начале переговоров, уверен Орбан
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан считает, что Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине.
По словам Орбана, чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется "проигравшей стороной" из-за экономических проблем, передает РИА Новости
.
"Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения. – прим. ред.) санкций", – сказал Орбан в интервью Reuters.
Как заявил Орбан, ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, "по рациональному мышлению", "плохо кончится для Европы". "Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", – добавил советник венгерского премьера.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.