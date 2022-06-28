https://sputnik-georgia.ru/20220628/ekonomist-belyaev-rasskazal-kak-defolt-povliyaet-na-zhizn-rossiyan---video-267944322.html

Экономист Беляев рассказал, как дефолт повлияет на жизнь россиян – видео

Экономист Беляев рассказал, как дефолт повлияет на жизнь россиян – видео

Западные СМИ сообщают о том, что в России якобы наступил дефолт по внешнему долгу. Смотрите подробности в видео 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T11:48+0400

2022-06-28T11:48+0400

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Имеют ли эти слова под собой юридическое основание? Как на самом деле должен объявляться дефолт? Что в действительности происходит сейчас с российским долгом, и чем России и Западу грозит такое положение дел? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экономика, мультимедиа, видео, видео