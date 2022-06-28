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Экономист Беляев рассказал, как дефолт повлияет на жизнь россиян – видео
Экономист Беляев рассказал, как дефолт повлияет на жизнь россиян – видео
Западные СМИ сообщают о том, что в России якобы наступил дефолт по внешнему долгу. Смотрите подробности в видео 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T11:48+0400
2022-06-28T11:48+0400
2022-06-28T11:52+0400
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Имеют ли эти слова под собой юридическое основание? Как на самом деле должен объявляться дефолт? Что в действительности происходит сейчас с российским долгом, и чем России и Западу грозит такое положение дел? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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россия, экономика, мультимедиа, видео, видео
Экономист Беляев рассказал, как дефолт повлияет на жизнь россиян – видео
11:48 28.06.2022 (обновлено: 11:52 28.06.2022)
Западные СМИ сообщают о том, что в России якобы наступил дефолт по внешнему долгу. Смотрите подробности в видео
Имеют ли эти слова под собой юридическое основание? Как на самом деле должен объявляться дефолт?
Что в действительности происходит сейчас с российским долгом, и чем России и Западу грозит такое положение дел?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.