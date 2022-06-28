https://sputnik-georgia.ru/20220628/kniga-shizo-obschestvo-pisatelya-iz-gruzii-popala-v-short-list-premii-mallarme-vo-frantsii-267955346.html
Книга "Шизо-общество" писателя из Грузии попала в шорт-лист премии Малларме во Франции
Книга "Шизо-общество" писателя из Грузии попала в шорт-лист премии Малларме во Франции
Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Поэтический сборник Пааты Шамугия "Шизо-общество", переведенный на французский язык, попал в финал литературной премии Стефана Малларме, говорится на сайте конкурса.Премия Малларме, одна из старейших и наиболее престижных поэтических премий, которая присуждается франкоговорящему поэту за сборник стихов или полное собрание сочинений.Жюри Академии Малларме, состоящее из 30 человек, выбрало восемь финалистов в номинации переведенных произведений.Книга "Шизо-общество" была переведена на французский язык при поддержке Дома писателей и вышла в свет в парижском издательстве журнала La Traductière. Переводом занимался Бачана Чабрадзе.Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании (супрефектура департамента Коррез)Паата Шамугия - современный грузинский писатель, родился в 1983 году в Абхазии. Сейчас живет в Тбилиси.Шамугия стал известен широкой публике благодаря своей книге "Антиткаосани", вызвавшей скандал тем, что была написана как пародия классической поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели.В 2015 году сборник "Шизо-общество" стал победителем литературной премии "Саба" в номинации "Лучший поэтический сборник года".
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новости, культура, грузия, тбилиси, франция
Книга "Шизо-общество" писателя из Грузии попала в шорт-лист премии Малларме во Франции
Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik.
Поэтический сборник Пааты Шамугия "Шизо-общество", переведенный на французский язык, попал в финал литературной премии Стефана Малларме, говорится на сайте
конкурса.
Премия Малларме, одна из старейших и наиболее престижных поэтических премий, которая присуждается франкоговорящему поэту за сборник стихов или полное собрание сочинений.
Также есть иностранная премия Малларме, учрежденная в 2022 году. Эта премия направлена на продвижение как деятельности переводчиков, которые открывают новые литературные перспективы, так и зарубежной поэзии, переведенной на французский язык.
Жюри Академии Малларме, состоящее из 30 человек, выбрало восемь финалистов в номинации переведенных произведений.
Книга "Шизо-общество" была переведена на французский язык при поддержке Дома писателей и вышла в свет в парижском издательстве журнала La Traductière. Переводом занимался Бачана Чабрадзе.
Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании (супрефектура департамента Коррез)
Паата Шамугия - современный грузинский писатель, родился в 1983 году в Абхазии. Сейчас живет в Тбилиси.
Шамугия стал известен широкой публике благодаря своей книге "Антиткаосани", вызвавшей скандал тем, что была написана как пародия классической поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели.
В 2015 году сборник "Шизо-общество" стал победителем литературной премии "Саба" в номинации "Лучший поэтический сборник года".