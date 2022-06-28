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Книга "Шизо-общество" писателя из Грузии попала в шорт-лист премии Малларме во Франции

Книга "Шизо-общество" писателя из Грузии попала в шорт-лист премии Малларме во Франции

Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T16:38+0400

2022-06-28T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Поэтический сборник Пааты Шамугия "Шизо-общество", переведенный на французский язык, попал в финал литературной премии Стефана Малларме, говорится на сайте конкурса.Премия Малларме, одна из старейших и наиболее престижных поэтических премий, которая присуждается франкоговорящему поэту за сборник стихов или полное собрание сочинений.Жюри Академии Малларме, состоящее из 30 человек, выбрало восемь финалистов в номинации переведенных произведений.Книга "Шизо-общество" была переведена на французский язык при поддержке Дома писателей и вышла в свет в парижском издательстве журнала La Traductière. Переводом занимался Бачана Чабрадзе.Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании (супрефектура департамента Коррез)Паата Шамугия - современный грузинский писатель, родился в 1983 году в Абхазии. Сейчас живет в Тбилиси.Шамугия стал известен широкой публике благодаря своей книге "Антиткаосани", вызвавшей скандал тем, что была написана как пародия классической поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели.В 2015 году сборник "Шизо-общество" стал победителем литературной премии "Саба" в номинации "Лучший поэтический сборник года".

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