https://sputnik-georgia.ru/20220628/prezident-gruzii-obratilas-k-patriarkhu-iz-vatikana-267949725.html

Президент Грузии обратилась к Патриарху из Ватикана

Президент Грузии обратилась к Патриарху из Ватикана

Сорок певчих из Грузии впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T14:31+0400

2022-06-28T14:31+0400

2022-06-28T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II во время выступления на мероприятии в Ватикане, посвященному 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом.Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня. Президент Грузии лично присутствовали на концерте.Хор исполнил около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" – одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.По ее словам, когда Грузия входит в Сикстинскую капеллу, это является венчанием дипломатических отношений между двумя государствами, венчанием многовекового братства двух церквей."Я очень счастлива, что внесла свой небольшой вклад в это великое дело", – отметила Зурабишвили.Как отметила президент, для исполнения этого дела требовалось участие всех государственных ведомств. Она выразила благодарность всем, кто принимал в этом участие.

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грузия, новости, общество, европа, саломе зурабишвили