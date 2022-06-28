https://sputnik-georgia.ru/20220628/prezident-gruzii-obratilas-k-patriarkhu-iz-vatikana-267949725.html
Президент Грузии обратилась к Патриарху из Ватикана
Президент Грузии обратилась к Патриарху из Ватикана
Сорок певчих из Грузии впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T14:31+0400
2022-06-28T14:31+0400
2022-06-28T14:31+0400
грузия
новости
общество
европа
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748779_0:241:1939:1332_1920x0_80_0_0_5740fae27b3b37a72e32f41762f8cf59.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II во время выступления на мероприятии в Ватикане, посвященному 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом.Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня. Президент Грузии лично присутствовали на концерте.Хор исполнил около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" – одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.По ее словам, когда Грузия входит в Сикстинскую капеллу, это является венчанием дипломатических отношений между двумя государствами, венчанием многовекового братства двух церквей."Я очень счастлива, что внесла свой небольшой вклад в это великое дело", – отметила Зурабишвили.Как отметила президент, для исполнения этого дела требовалось участие всех государственных ведомств. Она выразила благодарность всем, кто принимал в этом участие.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748779_0:60:1939:1514_1920x0_80_0_0_14e3765b7e66215e2a24569dcbcee109.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, европа, саломе зурабишвили
Президент Грузии обратилась к Патриарху из Ватикана
Сорок певчих из Грузии впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II во время выступления на мероприятии в Ватикане, посвященному 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Ватиканом.
Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории провели концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня. Президент Грузии лично присутствовали на концерте.
Хор исполнил около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" – одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.
"Ваше Святейшество, вчера вы подарили большое счастье всей Грузии. Когда ваша "Аве Мария" была исполнена в Сикстинской капелле, то мы вместе с вами, и вы вместе с нами доказали, что мы находимся в Европе, в сердце Европы, и это было величайшей гордостью и величайшей радостью для всех. Радость в то время, когда в этой стране не так много чему можно радоваться", – заявила президент.
По ее словам, когда Грузия входит в Сикстинскую капеллу, это является венчанием дипломатических отношений между двумя государствами, венчанием многовекового братства двух церквей.
"Я очень счастлива, что внесла свой небольшой вклад в это великое дело", – отметила Зурабишвили.
Как отметила президент, для исполнения этого дела требовалось участие всех государственных ведомств. Она выразила благодарность всем, кто принимал в этом участие.