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Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - Песков
Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - Песков
Все может закончиться до конца суток, заявил представитель Кремля 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T17:01+0400
2022-06-28T17:01+0400
2022-06-28T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Украины, если захотят, могут прекратить спецоперацию за несколько часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статьи о планах украинского президента Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.Песков отметил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Он уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, владимир путин, украина, g7, сша, владимир зеленский
Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - Песков
Все может закончиться до конца суток, заявил представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Украины, если захотят, могут прекратить спецоперацию за несколько часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статьи о планах украинского президента Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.
"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства", — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.
Песков отметил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Он уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".
Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.