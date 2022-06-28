https://sputnik-georgia.ru/20220628/zelenskiy-pri-zhelanii-mozhet-ostanovit-spetsoperatsiyu-do-kontsa-sutok---peskov-267962351.html

Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - Песков

Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - Песков

Все может закончиться до конца суток, заявил представитель Кремля 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T17:01+0400

2022-06-28T17:01+0400

2022-06-28T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Украины, если захотят, могут прекратить спецоперацию за несколько часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статьи о планах украинского президента Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.Песков отметил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Он уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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