Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220629/na-avtomobilnoy-doroge-sachkhere-oni-vosstanovleno-dvizhenie--267975588.html
На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение
На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T09:41+0400
2022-06-29T10:05+0400
дороги
ситуация на дорогах грузии
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080340_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_281e23daf9af6241273030118ebb8311.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта восстановлено на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта.После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080340_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_db395c38b7f9e70cd702b000bafd496a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дороги, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости

На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение

09:41 29.06.2022 (обновлено: 10:05 29.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerГрузовой трейлер едет по Военно Грузинской дороге
Грузовой трейлер едет по Военно Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта восстановлено на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта.
После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0