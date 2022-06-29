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На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение
На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T09:41+0400
2022-06-29T09:41+0400
2022-06-29T10:05+0400
дороги
ситуация на дорогах грузии
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта восстановлено на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта.После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости
На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение
09:41 29.06.2022 (обновлено: 10:05 29.06.2022)
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik.
Движение автотранспорта восстановлено на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта, говорится на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта.
После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.