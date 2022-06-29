https://sputnik-georgia.ru/20220629/na-avtomobilnoy-doroge-sachkhere-oni-vosstanovleno-dvizhenie--267975588.html

На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение

На автомобильной дороге Сачхере-Они восстановлено движение

Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T09:41+0400

2022-06-29T09:41+0400

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дороги

ситуация на дорогах грузии

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта восстановлено на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 12-м километре участка дороги, где сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта.После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости