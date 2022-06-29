https://sputnik-georgia.ru/20220629/spektakl-ili-ulovka-reaktsiya-na-ukhod-staroy-gvardii-iz-gruzinskoy-mechty-267985562.html

Спектакль или уловка? Реакция на уход "старой гвардии" из "Грузинской мечты"

Спектакль или уловка? Реакция на уход "старой гвардии" из "Грузинской мечты"

Три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T13:37+0400

2022-06-29T13:37+0400

2022-06-29T13:44+0400

грузинская мечта

политика

созар субари

дмитрий хундадзе

европарламент

мамука мдинарадзе

михаил кавелашвили

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Оболадзе назвал "дешевым спектаклем" уход трех депутатов из рядов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Накануне после заседания политсовета правящей партии стало известно, что три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Член политсовета оппозиционной партии "Лело для Грузия" Григол Гегелия считает, что правящая партия находится на грани распада."Грузинская мечта" является предателем как всего народа, так и своих избирателей. "Грузинская мечта" абсолютно легитимно стоит на грани распада, так как они свернули с фундаментального курса, который может быть у прозападного политика в Грузии", – сказал Гегелия.Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо не исключает, что уход депутатов является "еще одной уловкой", которая направлена на технический распад большинства."Так как не будет большинства, это вызовет отставку правительства и, скажем так, получится так, что Ираклия Гарибашвили (прим. – премьер-министр Грузии) отправили в отставку не по зову оппозиции или народа, а так как технически больше нет большинства", – отметил Сабо.По его словам, для этого из "Грузинской мечты" должны уйти еще больше депутатов. "Получится, что технически уйдет Гарибашвили, и новое коалиционное единство должно будет проголосовать за новое правительство", – объяснил оппозиционер.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", 24 июня на многотысячном митинге выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста.Реакция бывших соратниковВ правящей команде не скрывают, что причиной недовольства бывших соратников стала недостаточная информированность общественности по поводу резолюции, принятой Европарламентом.По словам вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского, содержание резолюции было предвзятой и продиктовано Европейской народной партией (ЕНП), членом которой является "Нацдвижение"."Мои коллеги, уже бывшие коллеги, считают, что мы должны больше говорить об этом и должны более четко разъяснить суть и причины", – заявил Вольский.Причины ухода бывших соратников разъяснил и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе."Они считают, что разговаривать больше о некоторых вопросах будет полезно для команды, для страны, большей информированности общественности и т. д. Единственных вопросом рассмотрения и спора было это. Никаких других претензий они не высказывали", – сказал Мдинарадзе.Ушедшие депутаты думают, что если останутся под зонтом "Грузинской мечты", то не смогут говорить о том, о чем, по их мнению, нужно говорить, добавил Мдинарадзе."Мы с этим не согласились. Они покидают партию, парламентские должности, но не мандаты, и разъясняют, что этим действием они, возможно, сделают еще больше дел, чем до этого", – пояснил Мдинарадзе.Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.

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грузинская мечта, политика, созар субари, дмитрий хундадзе, европарламент, мамука мдинарадзе, михаил кавелашвили, грузия, новости