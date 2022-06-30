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Грузинские ватерполисты обеспечили себе место в десятке лучших команд мира

Грузинские ватерполисты обеспечили себе место в десятке лучших команд мира

За матчем с трибун наблюдали ватерполисты сборной Японии, с которой предстоит встреча грузинским спортсменам 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло обеспечила себе место в десятке лучших команд мира, уверенно обыграв команду ЮАР со счетом 20:7 на чемпионате по водным видам спорта в Будапеште.Перед матчем грузинские ватерполисты считались фаворитами встречи, и с в первой же четверти доказали свое лидерство – 3:1, а перед последней восьмиминуткой они вели 15:4.За матчем с трибун наблюдали ватерполисты сборной Японии, которая ранее обыграла Австралию (15:7) и в матче за девятое место сыграет с Грузией.Матч состоится 1 июля в 20:30 по тбилисскому времени.Что же касается претендентов на медали, то в полуфиналах 1 июля встретятся сборные Греции и Италии, а также Испании и Хорватии.

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