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Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду
Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду
Трагедия произошла, когда подросток купался в озере вместе с друзьями 30.06.2022, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 12-летнего подростка в искусственном озере в селе Поладаанкари недалеко от города Рустави (25 км от Тбилиси).Как сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави", трагедия произошла в тот момент, когда подросток купался со своими сверстниками в искусственном озере. По словам очевидцев, внезапно ребенок исчез в воде.На место происшествия сразу же была вызвана Служба ЧС и бригады скорой помощи.МВД Грузии начало расследование.
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Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду

12:46 30.06.2022 (обновлено: 12:57 30.06.2022)
© photo: Sputnik / Nika LatariaОзеро. Архивное фото
Озеро. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
© photo: Sputnik / Nika Lataria
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Трагедия произошла, когда подросток купался в озере вместе с друзьями
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 12-летнего подростка в искусственном озере в селе Поладаанкари недалеко от города Рустави (25 км от Тбилиси).
Как сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави", трагедия произошла в тот момент, когда подросток купался со своими сверстниками в искусственном озере. По словам очевидцев, внезапно ребенок исчез в воде.
На место происшествия сразу же была вызвана Служба ЧС и бригады скорой помощи.
МВД Грузии начало расследование.
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