https://sputnik-georgia.ru/20220630/tragediya-bliz-rustavi-podrostok-utonul-v-iskusstvennom-ozere-268022805.html

Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду

Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду

Трагедия произошла, когда подросток купался в озере вместе с друзьями 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T12:46+0400

2022-06-30T12:46+0400

2022-06-30T12:57+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 12-летнего подростка в искусственном озере в селе Поладаанкари недалеко от города Рустави (25 км от Тбилиси).Как сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави", трагедия произошла в тот момент, когда подросток купался со своими сверстниками в искусственном озере. По словам очевидцев, внезапно ребенок исчез в воде.На место происшествия сразу же была вызвана Служба ЧС и бригады скорой помощи.МВД Грузии начало расследование.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости