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Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду
Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду
Трагедия произошла, когда подросток купался в озере вместе с друзьями 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T12:46+0400
2022-06-30T12:46+0400
2022-06-30T12:57+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 12-летнего подростка в искусственном озере в селе Поладаанкари недалеко от города Рустави (25 км от Тбилиси).Как сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави", трагедия произошла в тот момент, когда подросток купался со своими сверстниками в искусственном озере. По словам очевидцев, внезапно ребенок исчез в воде.На место происшествия сразу же была вызвана Служба ЧС и бригады скорой помощи.МВД Грузии начало расследование.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Трагедия близ Рустави: подросток утонул в пруду
12:46 30.06.2022 (обновлено: 12:57 30.06.2022)
Трагедия произошла, когда подросток купался в озере вместе с друзьями
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 12-летнего подростка в искусственном озере в селе Поладаанкари недалеко от города Рустави (25 км от Тбилиси).
Как сообщает местное информационное агентство "Инфо Рустави
", трагедия произошла в тот момент, когда подросток купался со своими сверстниками в искусственном озере. По словам очевидцев, внезапно ребенок исчез в воде.
На место происшествия сразу же была вызвана Служба ЧС и бригады скорой помощи.
МВД Грузии начало расследование.