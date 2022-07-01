https://sputnik-georgia.ru/20220701/chto-my-edim-v-tbilisi-izyali-okolo-600-kilogrammov-nekachestvennogo-myasa-268079908.html

Что мы едим: в Тбилиси изъяли около 600 килограммов некачественного мяса

Что мы едим: в Тбилиси изъяли около 600 килограммов некачественного мяса

От зараженного животного человек может заразиться опасным для жизни заболеванием 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T13:51+0400

2022-07-01T13:51+0400

2022-07-01T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии изъяли и опечатали около 600 килограммов некачественного и просроченного мяса, сообщает пресс-служба агентства.Инспекторы проверили девять объектов реализации мяса и мясопродуктов. В трех объектах они выявили критическое несоответствие санитарно-гигиеническим нормам и условиям хранения. Им временно приостановили производственный процесс.Как отмечают в агентстве, мясо также не было правильно обработано. Компании оштрафованы на разную сумму. Они не смогут возобновить работу до тех пор, пока не будут соответствовать установленным нормам.Национальное агентство продовольствия Грузии призывает жителей страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции.На этикетке продаваемого мяса должна быть указана следующая информация: название страны (где находится скотобойня), номер скотобойни, где было забито животное, а также дата и время забоя.Также, если продается мясо животного, рожденного и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан номер идентификационной метки (серьги) животного.Если мясо импортированное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера.Мясо разных животных (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны лежать в холодильнике отдельно друг от друга. Отдельно должно храниться и мясо, завезенное из разных стран. Этикетка должна быть размещена на видном месте.Как поясняют в Агентстве, цены на мясо и мясные продукты в неофициальных торговых точках могут быть ниже, чем в специализированных магазинах, гипермаркетах и на аграрных рынках, но нужно помнить, что риск заболевания людей от забитого и проданного мяса и продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба) без ветеринарного контроля достаточно высок. От зараженного животного человек может заразиться опасным для жизни заболеванием.В случае выявления подозрительных фактов, жители страны должны позвонить на номер горячей линии министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – 1501.

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грузия, новости, общество, что мы едим?