https://sputnik-georgia.ru/20220701/deoligarkhizatsiya-ili-s-chego-nachali-v-gruzii-obsuzhdenie-nazrevshego-evroremonta-268085299.html

Деолигархизация, или С чего начали в Грузии обсуждение назревшего "евроремонта"

Деолигархизация, или С чего начали в Грузии обсуждение назревшего "евроремонта"

"Евроремонт" – удачный термин, отражающий важность улучшения политической ситуации в стране, считает колумнист Sputnik. Впрочем, ремонт предполагает... 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T15:42+0400

2022-07-01T15:42+0400

2022-07-01T16:05+0400

грузия

аналитика

политика

бидзина иванишвили

мамука хазарадзе

коба накопия

еврокомиссия

грузинская мечта

единое нацдвижение

обзор сми

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Емкое слово "евроремонт" применительно к грузинской политике первой ввела в оборот "Квирис палитра" (27.06-3.07). То, что политическая сфера нуждается в серьезном ремонте, не оспаривает ни одна из сторон. Другое дело, что каждый игрок понимает его по-своему, в соответствии с собственными вкусами, а точнее, интересами. Часто, простите за резкость, шкурными.Партия власти не перестает твердить о весомых достижениях в осуществляемом под ее водительством процессе реформирования. При том, что, наступив себе на горло, послушно кивает и в ответ на критику европейских институтов, не всегда сдерживая прорывающееся недовольство. Лидеры "Мечты" в растерянности. Они явно недооценили негативный эффект, произведенный на общество отказом Грузии в статусе кандидата в члены Евросоюза.У радикального оппозиционного крыла взгляды иные. Похоже, тут считают, что для "евроремонта" необходимо (как и подобает подлинным революционерам) до основания разрушить старый мир. Напрямую из оппозиционных партийных уст заявлений пока, правда, не было, но новое протестное движения, еще не успев сложиться до конца, уже забросило идею формирования так называемого "технического правительства" ("Резонанси", 29.06). Иными словами – параллельной структуры власти.Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии >>Вряд ли оправданно называть подобный подход политическим, в целом согласны аналитики. Преодоление поляризации в обществе воспринимается ими, по сути дела, как краеугольная рекомендация Еврокомиссии. Но если, недоумевает писатель и ученый Амиран Арабули, обе стороны утверждают, что наше спасение в Европе, почему они ведут себя, как упрямые овцы, упершиеся друг в друга на узком мосту ("Квирис палитра")?!.Довольно убедительный ответ дает в этом же номере газеты (27.06-3.05) другой представитель творческой интеллигенции Грузии – поэт Тариэл Хархелаури. "У нас нет политиков", - с сожалением констатирует он. И поясняет: политика должна служить обществу и стране, а если общество и страну заставляют обслуживать политиков, это уже не политика!Заметим, последние акции продемонстрировали поразительный феномен – непосредственно внутри грузинского общества выбивающейся за цивилизованные рамки поляризации нет. А в части ориентации на основополагающие европейские ценности в нем и вовсе царит почти полное согласие. Однако столкнувшиеся на пресловутом узком мосту силы, как видно, и не помышляют последовать за компромиссом, достигнутым в интеллектуальной и творческой среде.Мучительно формирующиеся в стране демократические основы привлекают их лишь тем, что позволяют субъективно трактовать и произвольно трансформировать назревшие рекомендации европейских институтов. То есть, к сожалению, дают возможность раскачивать и без того хрупкие стены государственного здания, не заботясь о том, чем закончится подобный "политический евроремонт"."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Даже начинающий строитель знает, что ремонту нужен четкий план. Нанести на паркет лак, а затем штукатурить стены – полная бессмыслица, пустое распыление сил и ресурсов. Тем не менее, когда нет и намека пойти на взаимные уступки, а задание дано, "ремонтеры" хватаются за сопутствующие элементы, и начинают с них, а не с несущих конструкций.Не стоит удивляться, что после отказа в статусе в центре развернувшейся дискуссии оказалась не поляризация, как, казалось бы, следовало ожидать, а деолигархизация. Любопытный момент. Евпропарламент до неприличия точно указал (правильно это или неправильно – вопрос другой), кого именно касается этот направленный на оздоровление политической среды термин.Не будем вникать в суть обвинений по адресу Бидзины Иванишвили, поскольку в резолюции они носят слишком обтекаемый и расплывчатый характер. Но показательно, что каждая из противоборствующих сторон цепко ухватилась за дарованную азами демократии свободу самовыражения. Прежде всего, на собственный лад истолковав принцип деолигархизации. Смею надеяться, что этого Европарламент и Еврокомиссия, справедливо смягчившая чрезмерную конкретизацию формулировки, ожидали меньше всего. Потому что деолигархизация, став лозунгом вместо деполяризации, лишь подлила масла в огонь.Лидеры "Грузинской мечты" поторопились наложить штамп олигарха на примелькавшихся состоятельных (в финансовом отношении) фигур – Мамуку Хазарадзе, Кобу Накопия, Давида Кезерашвили и др. А премьер-министр назвал главным олигархом Михаила Саакашвили и некоторых членов его семьи ("Сакартвелос Республика", 27.06). Острая на перо "Асавал-Дасавали" (27.06-3.07) даже увязала долигархизацию с мечтами о грузинском Майдане, обыграв фамилию Шарля Мишеля и заменив ее на Шишвели – на грузинском "голый"…Не сдержалась даже уравновешенная и, как правило, избегающая подобных споров "Резонанси". Сославшись на члена большинства Каху Кахишвили, она заметила, что оба украинских президента – Порошенко и Зеленский заняли этот пост, обладая миллиардными состояниями. Что, однако, не стало поводом для включения их в категорию олигархов (27.06).Критерии, между тем, четко сформулированы в уже принятом на Украине соответствующем антиолигархическом законе. И тут на фоне перечисленных грузинских толстосумов, имеющих прямое отношение к политике и владению или финансированию СМИ, Иванишвили действительно воспринимается как-то не особо убедительно. Уйдя с государственных и партийных должностей и передав основную часть своего состояния фонду "Карту", он, в общем-то, перестал соответствовать сформулированным украинцами критериям олигарха. А они подаются как эталонные."Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС >>Во всяком случае, теперь Иванишвили формально им не отвечает. Потому что, как подчеркивают многие эксперты, его связь с действующим режимом (которая, в принципе, весьма вероятна) подтверждается лишь на уровне досужих домыслов. А подкреплять политические обвинения конкретными аргументами и фактами (раз уж речь идет о соблюдении закона) наши псевдополитики, как с одной, так и с другой стороны, то ли не научились, то ли сочли излишним.Не потому ли, наряду с "евроремонтом", в журналистском лексиконе появились и другие, не менее многозначные термины. К примеру, "европейский меловой круг" ("Сакартвелос Республика", 27.06), наводящий на ассоциации с трагической дилеммой пьесы Бертольда Брехта и ее блестящей интерпретации режиссером Робертом Стуруа.Добавлю, до аргументов и фактов дело не дойдет до тех пор, пока стороны не перестанут опасаться их как обоюдоострого оружия, способного, словно бумеранг, ударить по ним самим. А это уже не деолигархизация, а принципиально иной процесс…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, коба накопия, еврокомиссия, грузинская мечта, единое нацдвижение, обзор сми, колумнисты