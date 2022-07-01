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Обрушение скалы в Турции – граждан Грузии среди пострадавших нет

Обрушение скалы в Турции – граждан Грузии среди пострадавших нет

На месте погиб гражданин Азербайджана, тяжело пострадали по меньшей мере два человека 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T13:26+0400

2022-07-01T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Граждан Грузии нет среди пострадавших в результате обрушения части скалы на автобане в Турции близ грузинской границы, сообщает телеканал "Имеди".Несчастный случай произошел в пятницу утром на трассе между городами Кемальпаша и Хопа. Отколовшиеся от скалы глыбы упали на трайлеры. По предварительным данным, повреждены четыре грузовика.По данным СМИ, в результате происшествия погиб гражданин Азербайджана, занимающийся грузоперевозками, тяжело пострадали по меньшей мере два человека.На месте происшествия находились граждане Грузи, но, по предварительной информации, никто из них не пострадал.На месте происшествия продолжается спасательная операция. Также ведутся работы по расчистке дороги.В результате инцидента на черноморском побережье закрылась в двустороннем порядке международная магистраль (дорога в направлении Грузии к КПП "Сарпи").

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происшествия, новости, грузия, турция