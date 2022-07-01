https://sputnik-georgia.ru/20220701/gruzin-v-italii-biografiya-futbolista-khvichi-kvaratskheliya-268093852.html

Грузин в Италии: биография футболиста Хвичи Кварацхелия

Грузин в Италии: биография футболиста Хвичи Кварацхелия

Грузинский полузащитник футбольного клуба "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия 1 июля стал игроком итальянского "Наполи" 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T21:21+0400

2022-07-01T21:21+0400

2022-07-01T21:21+0400

грузия

спорт

футбол

хвича кварацхелия

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264327248_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d0b9082033bac1737c04851af4426275.jpg

В составе "Динамо Батуми" Кварацхелия выступал всего несколько месяцев, с марта 2022 года, до этого футболист входил в состав казанского "Рубина".На стадионе в Батуми 29 июня, где проходил матч между тбилисским и батумским "Динамо", Хвича попрощался с болельщиками.Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А. По этому случаю Sputnik Грузия подготовил инфографику, в которой вы узнаете о футбольной карьере спортсмена.Сумма сделки не разглашается, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро, а получать Кварацхелия будет около 1 миллиона евро.Грузинский полузащитник 6 июля пройдет медицинское обследование, а первую тренировку в составе "Наполи" он проведет уже 9 июля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, спорт, футбол, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика