https://sputnik-georgia.ru/20220701/kurs-lari-dollar-268069994.html
Курс лари на пятницу – 2,9283 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,9283 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T09:20+0400
2022-07-01T09:20+0400
2022-07-01T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/17/267756419_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_25d82c36a952c78dc1dfd46e6227d01f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 2,9286 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/17/267756419_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_beab53d543649a36080541d40e2b0206.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,9283 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 2,9286 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли
?
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил
негативные ожидания рынка
Нацбанк Грузии купил доллары
на аукционе впервые за три года