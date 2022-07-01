https://sputnik-georgia.ru/20220701/moschnyy-opolzen-na-doroge-v-turtsii-est-pogibshie-i-postradavshie---video-268087227.html
Крупный оползень сошел на дорогу в Турции: есть погибшие и пострадавшие - видео
Крупный оползень сошел на дорогу в Турции: есть погибшие и пострадавшие - видео
Движение по данному участку дороги полностью заблокировано. Смотрите в видео кадры очевидца с места происшествия 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T16:30+0400
2022-07-01T16:30+0400
2022-07-01T16:44+0400
турция
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В результате происшествия в районе Кемальпаша повреждены 4 грузовика, которые проезжали по этому участку пути. Два из них оказались под завалом.По предварительным сведениям, один человек погиб, еще один пострадал.
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В Турции произошел оползень: есть погибшие и пострадавшие
В Турции произошел оползень: есть погибшие и пострадавшие
2022-07-01T16:30+0400
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Sputnik Грузия
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турция, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео
Крупный оползень сошел на дорогу в Турции: есть погибшие и пострадавшие - видео
16:30 01.07.2022 (обновлено: 16:44 01.07.2022)
Движение по данному участку дороги полностью заблокировано. Смотрите в видео кадры очевидца с места происшествия
В результате происшествия в районе Кемальпаша повреждены 4 грузовика, которые проезжали по этому участку пути. Два из них оказались под завалом.
По предварительным сведениям, один человек погиб, еще один пострадал.