https://sputnik-georgia.ru/20220701/moschnyy-opolzen-na-doroge-v-turtsii-est-pogibshie-i-postradavshie---video-268087227.html

Крупный оползень сошел на дорогу в Турции: есть погибшие и пострадавшие - видео

Крупный оползень сошел на дорогу в Турции: есть погибшие и пострадавшие - видео

Движение по данному участку дороги полностью заблокировано. Смотрите в видео кадры очевидца с места происшествия 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T16:30+0400

2022-07-01T16:30+0400

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В результате происшествия в районе Кемальпаша повреждены 4 грузовика, которые проезжали по этому участку пути. Два из них оказались под завалом.По предварительным сведениям, один человек погиб, еще один пострадал.

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В Турции произошел оползень: есть погибшие и пострадавшие В Турции произошел оползень: есть погибшие и пострадавшие 2022-07-01T16:30+0400 true PT0M20S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео