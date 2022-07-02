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Исторический результат грузинских ватерболистов на чемпионате мира
Исторический результат грузинских ватерболистов на чемпионате мира
В своем заключительном матче на турнире сборная Грузии встретилась с Японией в борьбе за 9 место 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T10:04+0400
2022-07-02T10:04+0400
2022-07-02T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла 10 место на чемпионате мира, что является историческим результатом.В своем заключительном матче на турнире сборная Грузии встретилась с Японией в борьбе за 9 место и в напряженной борьбе уступила 15:16.Грузинские ватерболисты хорошо начали матч и в первой четверти обыграли соперника со счетом 5:3. Во втором периоде японцы выглядели лучше и ушли на перерыв с преимуществом в одно очко.Третья четверть получилась мало результативной, команды забили по два мяча, а в последнем периоде у японцев все же было небольшое преимущество. До последней секунды четвертой четверти сборная Грузии имела шанс сравнять счет, но проиграла 15:16.Несмотря на поражение в упорной борьбе, сборная Грузии показала лучший результат в своей истории на международных турнирах.
https://sputnik-georgia.ru/20220626/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-vyshla-v-pley-off-chempionata-mira-267879561.html
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Исторический результат грузинских ватерболистов на чемпионате мира
В своем заключительном матче на турнире сборная Грузии встретилась с Японией в борьбе за 9 место
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла 10 место на чемпионате мира, что является историческим результатом.
В своем заключительном матче на турнире сборная Грузии встретилась с Японией в борьбе за 9 место и в напряженной борьбе уступила 15:16.
Грузинские ватерболисты хорошо начали матч и в первой четверти обыграли соперника со счетом 5:3. Во втором периоде японцы выглядели лучше и ушли на перерыв с преимуществом в одно очко.
Третья четверть получилась мало результативной, команды забили по два мяча, а в последнем периоде у японцев все же было небольшое преимущество. До последней секунды четвертой четверти сборная Грузии имела шанс сравнять счет, но проиграла 15:16.
Несмотря на поражение в упорной борьбе, сборная Грузии показала лучший результат в своей истории на международных турнирах.