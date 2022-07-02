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Противники ЛГБТ прошли шествием по центру Тбилиси – видео

Противники ЛГБТ прошли шествием по центру Тбилиси – видео

Противники ЛГБТ в субботу не удовлетворились акцией у парламента Грузии в Тбилиси и устроили шествие по центру города к офису правящей партии "Грузинская... 02.07.2022, Sputnik Грузия

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Организаторами субботней акции выступили представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо". Они вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходили в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов, транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту. Затем они устроили шествие по центру города. Полиция обратилась к участникам акции с призывом не нарушать общественный порядок и не допускать действий, нарушающих закон.

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