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Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео
Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео
В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели в субботу прошла крупная акция против ЛГБТ-сообщества. Смотрите видео Sputnik Грузия с места... 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T14:02+0400
2022-07-02T14:02+0400
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Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов и транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.
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видео, мультимедиа, протест, лгбт, видео-новости из грузии, акции протеста, лгбт-сообщество, видео
Противники ЛГБТ устроили крупную акцию в центре Тбилиси – видео
14:02 02.07.2022 (обновлено: 14:09 02.07.2022)
В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели в субботу прошла крупная акция против ЛГБТ-сообщества. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий
Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов и транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.