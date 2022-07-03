https://sputnik-georgia.ru/20220703/brifing-gruziya-na-poroge-ocherednogo-politicheskogo-krizisa-268084402.html

Брифинг: Грузия на пороге очередного политического кризиса?

Брифинг: Грузия на пороге очередного политического кризиса?

Брифинг политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Грузия на пороге очередного политического кризиса?" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik... 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T15:00+0400

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В Грузии в июне прошли несколько акций протеста, в том числе самая многочисленная – в Тбилиси. По самым скромным подсчетам, там собралось не менее 50 тысяч человек. Главный лозунг – "Домой в Европу", организаторы – молодежное движение "Стыдно". На последней акции 24 июня митингующие потребовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили, а также создания правительства национального согласия, которое выполнит все 12 условий для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Митингующие дали правительству неделю, чтобы уйти. Если требование не будет выполнено, в Тбилиси 3 июля начнется бессрочная акция. Правительство уходить в отставку не собирается.Смогут ли договориться власти и оппозиция? Ожидает ли Грузию очередной политический кризис? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:– политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.

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